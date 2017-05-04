Дугин: «Азербайджанский народ не враждует с простыми армянами, а только хочет освобождения оккупированных земель мирным путем»

2017-05-04 14:28 | www.apa.az | 3

«Русские в Ивановке сказали мне, что живут компактно и комфортно, не подвергаются никакой дискриминации как малочисленный народ, нет конфликтов, они работают коллективно и живут мирной жизнью, я был очень рад этому».

Как сообщает местное бюро АПА, об этом сказал посетивший 3 мая село Ивановка Исмаиллинского района известный российский общественно-политический деятель, философ, политолог, переводчик, профессор МГУ имени Ломоносова Александр Дугин.

А.Дугин сказал, что посещение села Ивановка оставило у него приятные впечатления: «Жители Ивановки сказали мне, что всегда чувствуют заботу государства, нигде в мире нет такого спокойствия, как в Азербайджане. Они даже спокойно отпускают своих детей на улицу по ночам. Я посещал многие страны в мире и могу сказать, что такого высокого уровня жизни, как в селе Ивановка, нет в больших городах».

Гость отметил, что в ходе визита он стал свидетелем услышанного и прочитанного им из прессы о развитии Азербайджана: «Из разговоров с людьми и собственных наблюдений я сделал вывод, что компактно проживающие в Азербайджане русские, в отличие от других стран Южного Кавказа, не хотят переезжать отсюда, они даже не думают об этом. Наоборот, те, кто в свое время уехал в другие страны, возвращаются сюда. Сегодня из-за многих преимуществ русские считают Азербайджан самым выгодным местом для проживания».



Политолог коснулся и нагорно-карабахского конфликта: «После проведенных мною в Баку и Исмаиллы встреч мне еще раз стало ясно, что азербайджанский народ против конфликта в Нагорном Карабахе и хочет мира. Азербайджанский народ не враждует с простыми армянами, а только хочет освобождения оккупированных земель мирным путем. Но некоторые силы заинтересованы в том, чтобы постоянно сохранять напряженность между двумя народами. Россия хочет оказать помощь в скорейшем урегулировании этого конфликта».