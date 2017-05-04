При «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном» создан институт «Послов мира»

2017-05-04 14:31 | www.apa.az | 3

При «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном» создан институт «Послов мира».

Как сообщили АПА в пресс-службе Платформы мира, «Послы мира» - это активные представители гражданского общества различных стран, которые являются членами «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном». Цель института - помочь Платформе мира в активном и мобильном использовании человеческих ресурсов для распространения идеи быстрого и справедливого мира в рамках принципов и норм, признанных международным правом для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Послы мира» обладают следующими правами и обязанностями:

- представлять, презентовать и говорить от имени «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» в странах, где они проживают.

- организовывать всякого рода мероприятии от имени Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном.

- доносить до мирового сообщества важность мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном.

- координировать свою деятельность и советоваться с секретариатом Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном.

Со стороны Секретариата Платформы Мира из каждой страны на звание «Посла мира» номинируется один присоединившийся участник «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном». «Послами Мира» будут выбраны самые активные участники «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном».

На данный момент назначено 7 «Послов Мира»: Посол мира от Молдовы – Аурелия Григориу, Посол Мира от Украины – Татьяна Крупа, Посол мира от Бельгии – Мишель Ивор, Посол мира от Италии – Доменико Летиция, Посол мира от Польши – Витольд Олейник, Посол мира от Латвии – Алексей Аверьянинков, Посол мира от Сербии – Елена Станкович.

Участники «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном», которые изъявляют интерес стать Послами Мира могут обратиться по нижеуказанным контактам: электронная почта: arm.azpeace@gmail.com.