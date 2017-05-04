Google предупредил о новом вирусе в Gmail

2017-05-04 14:10 | www.oxu.az | 3

Почтовый сервис Gmail от Google предупреждает о распространении нового вируса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Коммерсант, вирус маскируется под программу Google Docs в различных вредоносных письмах.

«Мы расследуем фишинговые сообщения, выглядящие как Google Docs. Мы призываем вас не переходить по ссылкам в сообщениях и отмечать их как фишинг», - говорится в сообщении Gmail.

Интересно, что автором опасного письма может быть указан кто-то из знакомых пользователя, поэтому у адресата не вызовет опасений прикреплённая ссылка на Google Docs. При этом, как рассказали в Google, вредоносное ПО действует внутри почтового сервиса, поэтому получает возможность давать сторонним программам доступ к аккаунту.

Как заявили разработчики в Twitter, в данный момент опасную программу удалось отключить.

У.А.

