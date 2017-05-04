Усния Магеррамова прогуляла "запретный вечер" с Сиявушом Керими (ФОТО, ВИДЕО)

2017-05-04 14:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В эфире телеканала ATV 5 мая в 23.00 будет представлен очередной выпуск шоу "Пятый элемент", сообщает Trend Life.

Гостем передачи станет ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист, профессор Сиявуш Керими, который расскажет о своей работе, об отношении к международному песенному конкурсу "Евровидение", а также затронет ряд запретных тем.

Ведущие передачи - Усния Магеррамова, Ранар Мусаев, Кямиля Бабаева и Фариз Ильясов. Однако, Усния Магеррамова вновь, как и на прошлой передаче, "прогуляла" выпуск телепроекта. Почему? Об этом и многом другом в новом выпуске шоу "Пятый элемент".

Страницы передачи в социальных сетях -https://www.facebook.com/5-ci-Element-ATV-839412219443898/?ref=br_rs,https://instagram.com/5ci_element_atv

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(Фото: Кямиль Гусейнов)