Президент Азербайджана принял гендиректора ИСЕСКО (ФОТО)

2017-05-04 14:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял генерального директора ИСЕСКО Абдулазиза бин Османа аль-Тувейджри.

На встрече была отмечена значимость проводимого в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, того, что ИСЕСКО с первого дня была учредителем и активным участником Форума, оказывала большую поддержку в его проведении.

В ходе беседы была подчеркнута важность вклада Азербайджана в межрелигиозный диалог и диалог между цивилизациями, отмечено, что объявление 2017 года «Годом исламской солидарности» в стране и проведение IV Игр исламской солидарности в Азербайджане служат делу большего сближения мусульманских государств.

На встрече также было сказано о том, что между Азербайджаном и ИСЕСКО долгие годы существует эффективное и успешное сотрудничество, высоко оценена защита со стороны ИСЕСКО справедливой позиции Азербайджана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, выражена уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества.

Генеральный директор Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри проинформировал Президента Ильхама Алиева об проводимой ИСЕСКО работе и дальнейших планах.