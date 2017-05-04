«Азерэнержи» привлекает кредит на 360 млн. манатов для погашения налоговой задолженности

2017-05-04 14:36 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА-Экономикс, оценка рейтинга «Азерэнержи» на уровне суверенного рейтинга отражает тесные связи оператора с государством – к началу 2016 года около 91% просроченной задолженности компании было гарантировано Министерством финансов.

«Учитывая неустойчивый автономный профиль ОАО «Азерэнержи», мы ожидаем, что оно получит государственные гарантии для любого нового, в настоящее время незапланированного, долга. Государственные гарантии по долгам оператора включаются в долг правительства, и правительство имеет достаточно ресурсов для выполнения своих обязательств перед «Азерэнержи» и его кредиторами. Мы предполагаем, что доля долга, гарантированного государством, останется довольно стабильной в течение 2016-2018 годов».

Fitch не ожидает каких-либо существенных изменений в правовых связях «Азерэнержи» с государством в обозримом будущем, так как в настоящее время никаких планов приватизации «Азерэнержи» нет. «Государство также продолжало предоставлять долевые инъекции, на общую сумму около 970 млн. манатов в 2009-2015 годах, чтобы частично финансировать свою инвестиционную программу (около 47% общего объема капитальных вложений за этот период). Мы ожидаем, что инвестиционные проекты будут по-прежнему финансироваться за счёт средств государственного бюджета. Кроме того, государство обеспечит долевые инъекции на 172 млн. долларов и 204 млн. евро, чтобы помочь компании погашать свои кредиты».

Fitch считает, что государство будет также оказывать помощь «Азерэнержи» в погашении просроченной задолженности перед SOCAR, а также выделит кредит на 360 млн. манатов для налоговых выплат.