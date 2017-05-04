В Баку похищена 15-летняя школьница

2017-05-04 14:35 | www.oxu.az | 3

В Хазарском районе похищена 15-летняя школьница.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik-Азербайджан сообщили в Управлении полиции Хазарского района.

В 1-е отделение полиции обратился житель поселка Шувелан А.Ш., 1971 года рождения. Мужчина показал, что его дочь Гюльмира была похищена неизвестным. По словам жалобщика, похищение было совершено с целью женитьбы, но он не знает даже имени молодого человека.

В настоящее время оперативники уголовного розыска заняты поисками молодого человека и жертвы похищения. В полиции отметили, что поскольку девушка несовершеннолетняя, действия молодого человека, невзирая на цели, которые он преследует, подпадают по статью 144 (похищение человека) Уголовного кодекса АР. Случаи похищения девушек в Азербайджане носят частый характер. Обычно девушки тайком от родителей сбегают вместе со своим избранником.

З.Г.

