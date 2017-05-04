Bank Respublika предлагает бесплатную пластиковую карту родившимся в мае

2017-05-04 14:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Bank Respublika запускает очередную кампанию, приуроченную к 25-летию банка.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, в рамках кампании, каждый, кому повезло родиться в мае, сможет получить пластиковую карту MasterCard Standard или Visa Classic бесплатно и без первоначального взноса.

Для участия в акции достаточно предьявить удостоверение личности и заказать карту в банке. Для экономии времени заказать карту можно и онлайн на сайте банка. В качестве дополнительного подарка банк дарит бесплатнгое подключение к услугам Mobil и Internet Şöbə.

Также, для текущих клиентов банк дает возможность обновить используемую карту на класс выше - без первоначального взноса и тоже бесплатно.

В кампании участвуют все пластиковые карты, кроме MasterCard World Elite и Visa Infinite.

По условиям кампании каждый клиент может получить или обновить одну карту.

Bank Respublika начал свою деятельность 22 мая 1992 года и за эти годы стал одним из ведущих банков Азербайджана. В этом году банк отмечает свое 25-летие, в связи чем запланированы ряд приятных сюрпризов для своих клиентов, которые будут предоставляться на протяжении всего года, говорится в сообщении.