Сергей Маркедонов: «Ожидать, что статус-кво будет изменен Москвой или Вашингтоном, ошибочно»

2017-05-04 15:17 | www.apa.az | 3

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом заявил российский политолог, доцент кафедры регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук Сергей Маркедонов во время своей лекции в Российском историческом музее на тему «Закавказье: конфликты остались позади, или все впереди?», посвященной конфликтам на Южном Кавказе.



С. Маркедонов сказал, что в последнее время конфликты на Южном Кавказе отошли на второй план и остались в тени. По его словам, на Южном Кавказе есть один конфликт, который сохраняет актуальность и по сей день: «Это нагорно-карабахский конфликт. В апреле прошлого года мы стали свидетелями эскалации конфликта. В прессе это называют также четырехдневной войной. Это было самой большой эскалацией после подписания 12 мая 1994 года соглашения о режиме прекращения огня. После этой эскалации начальники генштабов Азербайджана и Армении в Москве пришли к соглашению о прекращении огня. Но это еще не совсем так, потому что этот режим часто нарушается и не только на 193-километровой линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, но и на государственной границе Азербайджана с Арменией».



С. Маркедонов также рассказал о роли в решении конфликта региональных стран – России, Ирана и Турции: «Сегодня Иран единственная страна, которая заявляет, что не признает Мадридские принципы, являющиеся важным документом в вопросе урегулирования конфликта. Тегеран сторонник решения конфликта без участия внешних игроков, силами региональных стран.

Тегеран не согласен с одним из пунктов обновленных Мадридских принципов. Этот пункт подразумевает размещение международных миротворцев в зоне конфликта. Иран видит в этом угрозу своей национальной безопасности. Турция же является стратегическим союзником Азербайджана. Турция единственная страна региона, которая во время 4-дневной войны открыто поддержала Азербайджан. Кроме Турции по известным причинам и Украина поддержала в то время Азербайджан. Другие страны, Россия, США, ЕС заняли очень сбалансированную позицию. Можно сказать, что Южный Кавказ – это поле конкуренции между Россией и Западом. Но это не означает, что интересы России и Запада сталкиваются во всех конфликтах региона. В грузино-осетинском, грузино-абхазском конфликтах позиции России и Запада противоречат друг другу, но мы не видим этого в нагорно-карабахском конфликте. Наоборот, интересы России и Запада в решении этого конфликта не сильно сталкиваются. Явным доказательством этого является встреча в Москве глав МИД России-Азербайджана-Армении 28 апреля. В этой встрече также участвовали сопредседатели МГ ОБСЕ и личный представитель председателя ОБСЕ. Этот конфликт единственный на постсоветском пространстве, где взаимное сотрудничество между Россией и Западом не прекратилось. Сегодня Москва и Вашингтон не смогут помочь найти компромисс между Азербайджаном и Арменией. К компромиссу должны прийти сами Баку и Ереван. Ожидать, что статус-кво будет изменен со стороны Москвы или Вашингтона тоже неуместно».

Также российский политолог не исключил силового решения конфликтов на Южном Кавказе: «Часто звучат мысли, что имеется только мирный путь решения конфликтов на Южном Кавказе. Нет, это не так. Как и во всех конфликтах, южно-кавказские также имеют и силовой путь решения. Вопрос территориальной целостности решается только силовым путем. Мы видели это на Балканах. Хорватия решила вопрос своей территориальной целостности военным путем. Но для силового решения конфликта необходимы политические условия. Если этого нет, то решение военным путем невозможно. В этом случае решение конфликта затянется».