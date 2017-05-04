Посол: «Армения ведет грязную кампанию, чтобы не допустить избрания Полада Бюльбюльоглу гендиректором UNESCO»

2017-05-04 15:22 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом заявил посол Азербайджана в UNESCO Анар Керимов.

Он сказал, что в Исполнительном совете UNESCO уже прошли предварительные собеседования: «Все кандидаты опрошены. Полад Бюльбюльоглу тоже прошел собеседование, ответив на вопросы членов Исполнительного совета. Кампания продолжается. В октябре этого года будет проведено голосование, и кандидата представят Генеральной конференции, которая утвердит кандидата».

А.Керимов отметил, что всегда, когда Азербайджан выдвигает успешную инициативу, Армения сразу же начинает вести против этого грязную кампанию. Вопрос выдвижения кандидатуры Полада Бюльбюльоглу не стал исключением: «Мы уже привыкли к армянским провокациям. Конечно, они пытаются вести грязную кампанию против Азербайджана. Однако эта контрпропаганда не заставит нас отказаться от поставленной цели, мы продолжим кампанию нашего кандидата и деятельность, которую мы ведем в рамках UNESCO».