В Баку сын бизнесмена на Porsche сбил насмерть девушку – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-05-04 14:44 | www.oxu.az | 3

Как сообщалось, вчера около 16:00 автомобиль марки Porsche с государственным номерным знаком 99-BS-999, управляемый жителем Баку Агали Фараджовым, сбил насмерть 24-летнюю гражданку Грузии Хаялу Мамедову. ДТП произошло на дороге, ведущей от поселка Бакиханово в сторону станции метро «Нефтчиляр»

За рулем Porsche Cayenne Magnum находился сын предпринимателя Физули Фараджова Агали Фараджов.

Как передает Oxu.Az, Ф.Фараджов в интервью unikal.org прокомментировал данный инцидент.

Он заявил, что в настоящее время ведется расследование:

«Моему сыну 14 лет. Возбуждено уголовное дело, его привлекли к ответственности, в настоящее время ведется расследование. Все будет по букве закона».

На вопрос, арестовали ли его сына, бизнесмен ответил: «Разве можно арестовать 14-летнего ребенка? Вы что такое пишете?».

На вопрос «Как вы доверили автомобиль 14-летнему ребенку?», бизнесмен отвечать не стал и выключил телефон.

Как сказали Sputnik-Азербайджан в полиции, автомашина принадлежит отцу подростка. Однако Агали Фараджов не будет привлечен к уголовной ответственности, поскольку не достиг совершеннолетия.

Материалы дела переданы для расследования в вышестоящий следственный орган МВД. Отметим, что уголовное дело возбуждено по двум статьям (нарушение правил эксплуатации автотранспортного средства) и (побег с места дорожно-транспортного происшествия) Уголовного кодекса АР. По некоторым данным, Физули Фараджев владеет клубами Mohito и Parаdize.

Приблизительная стоимость Porsche Cayenne Magnum 200 тысяч манатов.

11:32

Вчера примерно в 16:00 в Баку автомобиль насмерть сбил молодую девушку.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, автомобиль марки Porsche с государственным номерным знаком 99-BS-999, управляемый жителем Баку Агали Фараджовым, сбил гражданку Грузии 24-летнюю Хаялу Мамедову.

Девушка скончалась на месте происшествия.

Хотя водитель и скрылся с места происшествия, однако впоследствии сотрудникам полиции удалось его задержать.

По факту ДТП проводится расследование.

Э.А.

