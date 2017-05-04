В Баку сын бизнесмена на Porsche сбил насмерть девушку – ФОТО + ОБНОВЛЕНО
2017-05-04 14:44 | www.oxu.az | 3
Как сообщалось, вчера около 16:00 автомобиль марки Porsche с государственным номерным знаком 99-BS-999, управляемый жителем Баку Агали Фараджовым, сбил насмерть 24-летнюю гражданку Грузии Хаялу Мамедову. ДТП произошло на дороге, ведущей от поселка Бакиханово в сторону станции метро «Нефтчиляр»
За рулем Porsche Cayenne Magnum находился сын предпринимателя Физули Фараджова Агали Фараджов.
Как передает Oxu.Az, Ф.Фараджов в интервью unikal.org прокомментировал данный инцидент.
Он заявил, что в настоящее время ведется расследование:
«Моему сыну 14 лет. Возбуждено уголовное дело, его привлекли к ответственности, в настоящее время ведется расследование. Все будет по букве закона».
На вопрос, арестовали ли его сына, бизнесмен ответил: «Разве можно арестовать 14-летнего ребенка? Вы что такое пишете?».
На вопрос «Как вы доверили автомобиль 14-летнему ребенку?», бизнесмен отвечать не стал и выключил телефон.
Как сказали Sputnik-Азербайджан в полиции, автомашина принадлежит отцу подростка. Однако Агали Фараджов не будет привлечен к уголовной ответственности, поскольку не достиг совершеннолетия.
Материалы дела переданы для расследования в вышестоящий следственный орган МВД. Отметим, что уголовное дело возбуждено по двум статьям (нарушение правил эксплуатации автотранспортного средства) и (побег с места дорожно-транспортного происшествия) Уголовного кодекса АР. По некоторым данным, Физули Фараджев владеет клубами Mohito и Parаdize.
Приблизительная стоимость Porsche Cayenne Magnum 200 тысяч манатов.
11:32
Вчера примерно в 16:00 в Баку автомобиль насмерть сбил молодую девушку.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, автомобиль марки Porsche с государственным номерным знаком 99-BS-999, управляемый жителем Баку Агали Фараджовым, сбил гражданку Грузии 24-летнюю Хаялу Мамедову.
Девушка скончалась на месте происшествия.
Хотя водитель и скрылся с места происшествия, однако впоследствии сотрудникам полиции удалось его задержать.
По факту ДТП проводится расследование.