Гостелевидение Саудовской Аравии заблюрило волосы Ангелы Меркель – ФОТО + ВИДЕО

2017-05-04 14:50 | www.oxu.az | 3

Ангела Меркель прибыла в Саудовскую Аравию с официальным визитом, где встретилась с королём страны Салманом бин Абдул-Азизом аль-Саудом. Незадолго до посещения арабской страны канцлер Германии отказалась следовать традиции и носить хиджаб.

Как передает Oxu.Az, государственное телевидение Саудовской Аравии, которое транслировало встречу, вынуждено было показать Меркель с прикрытой головой, поэтому наложило крупные пиксели на её прическу.

Необычную картинку заметил арабский журналист Кеворк Алмассиан, именно он выложил скриншот эфира в своём «твиттере» с подписью «Государственное саудовское ТВ заблюрило волосы Ангелы Меркель».

В Саудовской Аравии существует несколько крупных телевизионных каналов, и у каждого своя политика. Например, ещё один крупный канал 4shbab предпочитает вообще не показывать женщин в кадре.

Ещё один распространённый в Саудовской Аравии новостной телеканал Alhurra ведёт своё вещание в 22 странах Востока и Африки. Несмотря на то что он полностью на арабском языке, руководство телесети не относится слишком строго к внешнему виду ни своих ведущих женского пола, ни тем более гостей и официальных лиц из других стран.

Н.О.