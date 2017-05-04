Сопредседатель ЮНЕСКО: У Азербайджана большой опыт и традиции в межкультурном диалоге

2017-05-04 15:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Налаживание и развитие диалога между культурами крайне важно, сказал в четверг Trend сопредседатель по ЮНЕСКО от кафедры транскультурных исследований, межрелигиозного диалога и мира Орегонского университета (США) Стивен Шанкман.

Стивен Шанкман считает, что сегодня необходимо развивать межкультурный диалог.

Он отметил, что у Азербайджана большой опыт и традиции в межкультурном диалоге, и этим опытом он вносит свой вклад в развитие межкультурного диалога в мире. «Проведение IV Всемирного форума по межкультурному диалогу - важный шаг, предпринимаемый в этом направлении», - сказал Шанкман.

Сегодня в Баку стартовал IV Всемирный форум по межкультурному диалогу посвященный теме - «Развитие межкультурного диалога: человеческая безопасность, новые возможности для мира и устойчивого развития».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)