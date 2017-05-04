В Иране продолжается операция по спасению шахтеров

2017-05-04 15:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Иране продолжается операция по спасению 35 шахтеров, оставшихся под завалами после инцидента в среду на шахте на севере страны, сообщает в четверг агентство Fars.

По сообщениям СМИ, во время мощного взрыва на шахте "Земестанюрт" в провинции Голестан, произошедшего 3 мая, погибли 35 шахтеров.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования и поручил всем соответствующим госорганам принять все возможные меры для спасения шахтеров, оставшихся под завалами.

(Автор:, Эльмира Таривердиева)