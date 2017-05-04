«Азерэнержи»: Роста тарифов на электроэнергию и газ не ожидается

2017-05-04 15:29 | www.apa.az | 2

В инвалюте выражены 70% совокупных обязательств ОАО «Азерэнержи». По этой причине зависимость госкомпании от изменения курсов сохраняется. Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.

Согласно данным Fitch, после девальвации маната долг «Азерэнержи» с 1,5 млрд. манатов вырос до 2,4 млрд. манатов. После девальвации правительство инвестировало в капитал «Азерэнержи», эти средства частично покрыли обязательства компании.

Fitch отмечает ослабление финансовых показателей и ликвидности «Азерэнержи» и в качестве основной причины этого указывает девальвацию маната. «Девальвация способствовала росту внешнего долга и возникновению несбалансированного механизма в установлении тарифов. Тарифы на природный газ 16 ноября прошлого года выросли примерно на 50%. Хотя тарифы на электроэнергию в июне прошлого года выросли на 5%, а в конце ноября еще на 33%. Как сообщили в «Азерэнержи», роста тарифов на электроэнергию и газ не ожидается».