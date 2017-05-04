В России полицейские задержали подозреваемого в убийстве гражданина Азербайджана

2017-05-04 15:36 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на ria56.ru, в настоящий момент задержанного Ханджанова Балаша Аллахшукур оглы доставили в Орск, где его допрашивают следователи.

Напомним, убийство произошло поздно вечером 26 апреля на улице Черниговской Орска. По оперативным данным, во дворе одного из домов был застрелен гражданин Азербайджана. Он жил в Орске на съемной квартире и занимался мелкой коммерцией. В совершении преступления подозревают 32-летнего соотечественника убитого, который несколько раз выстрелил потерпевшему в грудь и голову, а затем скрылся с места преступления. Правоохранительные органы объявили в розыск Ханджанова Балаша Аллахшукур оглы. Накануне вечером сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого в убийстве.

Как сообщили в региональном СК, подозреваемого задержали на территории Оренбургской области. В настоящее время его доставили в Орск, с задержанным проводят следственные действия.