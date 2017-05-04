IV Всемирный форум по межкультурному диалогу в Баку - важное событие для всего мира

2017-05-04 15:27 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - IV Всемирный форум по межкультурному диалогу в Баку - важное событие для всего мира, сказал Trend в четверг координатор Молодежного бюро Буркина-Фасо Даниэль Да Хиен.

По его словам, близкие отношения между культурами играют важную роль в установлении глобальный безопасности.

"Баку сегодня является площадкой для поиска решения мировых проблем, так как Азербайджан - центр мультикультурализма и толерантности. У Азербайджана есть большой опыт и свои традиции в этой сфере", - сказал Хиен.

В Баку в четверг начал работу IV Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему «Развитие межкультурного диалога: человеческая безопасность, новые возможности для мира и устойчивого развития».

В рамках форума, который продлится до 6 мая, проводятся второй академический форум кафедр ЮНЕСКО по межкультурному и межрелигиозному диалогу и третье заседание Международной сети онлайн-платформы Шелкового пути ЮНЕСКО.

Во Всемирном форуме участвуют вице-президент Болгарии, генеральные секретари ЮНЕСКО, ИСЕСКО, ОИС, ОЧЭС, Международного центра по изучению исламской истории, искусства и культуры (ИРСИКА), Арабского магрибского союза, Союза сотрудничества тюркоязычных государств и ТЮРКСОЙ, президент и первая леди Мали, первые леди Эфиопии и Руанды, министры культуры Турции, России, Грузии, Катара, Македонии, Египта, Эфиопии, Ирака, Южного Судана, Судана, Мавритании, Черногории, Сейшельских островов, Таджикистана и Кении.

Форум организуется уже в четвертый раз в рамках инициативы «Бакинский процесс», выдвинутой в 2008 году Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

(Автор: Анаханум Хидаятова)