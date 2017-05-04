Российский певец посвятит песню Азербайджану

2017-05-04 15:30 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский исполнитель азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев) выпустил сольный альбом "Сможешь ли ты?" спустя три с половиной года "молчания", сообщили Trend Life в пресс-службе артиста.

Напомним, что Bahh Tee является автором песни "Сбежим в Баку", которая в исполнении

певца и композитора EMINа (Эмин Агаларов) стала самым ярким хитом прошлого лета. Он также является автором множества других хитов для целой плеяды российских артистов.

Один из самых популярных клипов артиста – "Неужели ты моя?" был снят в Баку режиссером Эмином Мурадовым и собрал в сумме более 10 миллионов просмотров.

"Мы показали красоты Баку 10 миллионам иностранцев, ведь по статистике только 2 процента этих просмотров пришли из Азербайджана", - говорил про это сам Bahh Tee.

Bahh Tee также сообщил, что уже работает над новой песней, которая будет посвящена Азербайджану и его столице Баку, и выйдет в мае.

(Автор: Джани Бабаева)