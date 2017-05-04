Верховный представитель ООН: «В мире есть большая потребность в таких лидерах, как Ильхам Алиев» - ОБНОВЛЕНО

2017-05-04 15:42 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, на встрече было отмечено важное значение IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку с точки зрения укрепления международного сотрудничества.

Насир Абдулазиз Аль-Насер сказал, что ООН высоко ценит лидерство президента Азербайджана: «Это лидерство особенно проявляется в культуре, межрелигиозном диалоге и взаимопонимании. Это очень важный вопрос. Мир переживает тяжелый период. По сравнению с другими странами мы видим, что в Азербайджане под Вашим руководством на высоком уровне обеспечены стабильность и безопасность. В мире есть большая потребность в таких лидерах, как Вы, мы высоко ценим это».

В свою очередь, глава нашего государства выразил признательность за теплые слова. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Насир Абдулазиз Аль-Насер вносит большой вклад в развитие и укрепление межцивилизационного диалога в мире, высоко оценил его роль и поддержку в организации в прошлом году в Баку VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН, а также IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что успешное сотрудничество между Азербайджаном и ООН продолжится и впредь.

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11:20

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верховного представителя ООН по Альянсу цивилизаций Насира Абдулазиза Аль-Насера.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.