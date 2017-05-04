В Грузии 26-летний азербайджанец убил свою жену

2017-05-04 16:23 | www.apa.az | 2

В Грузии совершено убийство.

Как сообщает грузинское бюро АПА, происшествие было зарегистрировано в поселке Тамариси грузинского района Болниси, где компактно проживают азербайджанцы. 26-летний Хвича Набиев убил свою жену Егяну Гулиеву (1995 г.р.).

Х.Набиев ударил Е.Гулиеву ножом в горло.

Сообщается, что убийство было совершено на почве ревности.

Отметим, у Х.Набиева есть двое детей: 1,5 годика и 3 года.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 108 (умышленное убийство) УК Грузии.