Муж королевы Великобритании отойдет от дел

2017-05-04 15:15 | www.oxu.az | 2

Супруг Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Решение принял лично принц Филипп и королева уже поддержала мужа.

Отметим, что в июне герцогу Эдинбургскому исполняется 96 лет.

В официальном заявлении дворца говорится, что до августа принц продолжит исполнять свои обязанности по ранее установленному графику – как индивидуально, так и вместе с королевой.

Новые приглашения Филипп принимать не будет, хотя время от времени он все же может посещать определенные публичные мероприятия.

Н.О.