Ажиотаж на гала-вечере фильма "Xənnas": красная дорожка, овации, а-ля Голливуд (ФОТО)

2017-05-04 15:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Киноцентре "Низами" прошел гала-вечер первого азербайджанского фильма в мистическом жанре "Xənnas" ("Ханнас"), сообщает Trend Life.

Премьера фильма вызвала ажиотаж среди любителей кино и на вечере приняли участие известные актеры и режиссеры, представители шоу-бомонда и СМИ. Перед киноцентром для гостей была организована праздничная программа с фуршетом и выступлением заслуженного артиста Ильхама Назарова, солиста Азербайджанского государственного телевидения и радио Фуада Мусаева, участницы телепроекта "Голос Азербайджана" Гюльзар Бедирхановой и другими. Ведущей вечера была Физзя Исмайлова, организатор – Лала Газанфер. Под аплодисменты публики, вспышки фотокамер и под прицелом видеокамер творческий коллектив картины прошел по красной дорожке и попал в окружение зрителей и журналистов. Сфотографировавшись у брендволла и дав интервью СМИ, сделав селфи с поклонниками, творческий коллектив был приглашен на сцену большого зала киноцентра.

Автор идеи проекта, главный продюсер и режиссер-постановщик картины Эльвин Абдулла выразил благодарность гостям и рассказал о работе над картиной, даже не скрыв бюджет, который превысил 200 тысяч манат. Съемки фильма проходили в Шеки и Баку. Актеры также поделились своим мнением о работе над фильмом. Стоит отметить хороший актерский состав - в главной роли харизматичный Хикмет Рагимов, красавицы Пярвин Абиева, Зарина Гурбанова и Наргиз Алиева, яркие актеры Туркай Джафарли, Горгуд Джафар, Азер Айдемир и репер Рамиль Набран, известная актриса ТЮЗа Земфира Абдулсамедова и другие. Саундтрек к фильму написал рэпер из США Xpert, наш соотечественник Шахрияр Атабабаев.

Фильм действительно удался на славу! Режиссерская и операторская работа, сюжетная линия, креативные задумки, спецэффекты как в голливудских фильмах и, конечно же, живая (естественная) игра актеров – все это не могло оставить равнодушными искушенных зрителей. На протяжении всего действия,зал несколько раз взрывался овациями. В заключении творческий коллектив вновь был приглашен на сцену и получил заслуженные поздравления.

Cюжет фильма "Xənnas": На протяжении долгого времени Илькин видит один и тот же страшный сон. Илькин узнает о проклятом доме, где в советские годы его дедом было совершено множество убийств. Он решает узнать правду и снять родовое проклятие, однако подвергает друзей смертельной опасности…

Название фильма взято из 114 суры Корана Ан-Нас. Сура названа последним словом первого аята и призывает обращаться за защитой к Аллаху и не поддаваться искушению сатаны, людей и джиннов. В суре так же говорится о том, что отличительной чертой сатаны является бегство (сокрытие) при упоминании Имени Всевышнего.

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Скажи, что: “Я ищу прибежища у Господа людей.” (1)

Властелина людей. (2)

(Ищу прибежища) у Бога людей. (3)

От зла искусителя Ханнаса (тайного шёпота). (4)

(Ханнас), который подвергает искушению сердца людей. (5)

(Я ищу прибежища у Господа, Властелина и Бога людей) от людей и джинов (бесов). (6)

Главный смысл фильма в том, что в борьбе со злом всегда надо искать помощи Всевышнего!

C 4 мая фильм будет представлен в сети кинотеатров CinemaPlus и Киноцентра "Низами".

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(Автор: Вугар Иманов)