Назван состав паралимпийской сборной Азербайджана на Исламиаде

2017-05-04 15:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Назван состав паралимпийской сборной Азербайджана, которая примет участие на IV Играх исламской солидарности Баку-2017, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

Паралимпийцы примут участие в двух видах спорта. В соревнованиях по атлетике в состав сборной вошли – Эльчин Мурадов, Нурлан Ибрагимов, Эльмир Джабраилов, Ульви Шихалиев, Кямиль Алиев, Теймур Гасымов, Зейнидин Билалов, Расим Бабаев, Самир Набиев, Олохан Мусаев, Владимир Заяц, Ислам Гархраманзаде, Ирада Алиева, Елена Чебану, Олег Панютин и Зейнал Мискерли.

По дзюдо – Ильхам Закиев, Кянан Абдулханлы, Ровшан Сафаров, Тофиг Мамедов, Рамиль Гасымов, Эльчин Талыбов, Рамин Алиев, Байрам Мустафаев, Севда Велиева, Афаг Султанова, Рамиля Каштаева и Турана Агаева.

В паралимпийских играх Исламиады примут участие 93 паралимпийца из 19 стран.

(Автор: Вугар Иманов)