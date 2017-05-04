Ужесточение законодательства в Азербайджане привело к упадку автомобильного рынка Грузии

2017-05-04 16:52 | www.apa.az | 3

Реэкспорт автомобилей в Грузии очень быстро превратился в выгодный бизнес, и теперь также быстро перестает им быть. Об этом АПА-Экономикс передает со ссылкой на портал Georgia Online.

В 2010 году из Грузии было экспортировано 25 000 автомобилей, полученный доход составил 227 млн. долларов. Пика этот бизнес достиг в 2013 году, когда на реэкспорт было отправлено 79 000 машин, а доход составил 703 млн. долларов.

Однако в последующие годы экспорт последовательно падает - в 2014 году было экспортировано 49 000 автомобилей, в 2015-м – 20 000, в 2016 – м – 16 000.



Параллельно снизился и оборот отрасли и доходы – в 2017 году они составили 517 млн. долларов, в 2015-м - 179 млн., в 2016 –м – всего 166 млн. долларов.

Основной причиной столь резкого сокращения реэкспорта является ужесточение регуляций и повышение таможенных тарифов в странах-партнерах.



Главный импортер автомобилей из Грузии – Азербайджан – запретил ввоз в страну автомобилей старше 2005 года с 2014 года, а в 2015 году были увеличены таможенные пошлины на импорт машин.

В 2015 году Армения вступила в Евразийский союз, в рамках которого страна ввела фактически запретительные пошлины на автомобили из стран, не входящих в союз, несколькими годами раньше по этой же причине закрылся и казахский рынок.



В последние месяцы обсуждалась возможность переориентации реэкспорта на другие страны, например на Иран, однако из этого ничего не вышло, соответственно, значительная часть автодилеров обанкротилась и ушла из бизнеса.

«Многие дилеры уходят из бизнеса. Бизнес потерял смысл, и скорее всего ситуация не улучшится», - говорят дилеры.



По словам главы Ассоциации дорог и транспорта Грузии Давида Месхишвили, новая реальность уже наступила – страна больше не является крупным реэкспортером автомобилей.

«Это уже свершившийся факт – Грузия перестала быть крупным автоэкспортером, также как и региональным центром по торговле автомобилями. У этого есть свои объяснения – наши страны-партнеры были Казахстан, Армения, и Азербайджан. Работать на Турцию не имеет смысла, так как там система импорта автомобилей делает невозможной стабильный бизнес по реэкспорту, да и кроме того, Турция сама является крупным автопроизводителем. В нынешней ситуации реэкспорт потерял смысл и можно сказать, что этот бизнес закончился», - считает эксперт.



По его словам, проблемы создало ужесточение регуляций в Азербайджане. «Из Грузии в Азербайджан в основном экспортировались старые, дешевые автомобили, которые сейчас там никому не нужны. Это нанесло сильный удар по дилерам, которые, вдобавок ко всему, еще и оказались неподготовленными к новым нормам», - заявил Давид Месхишвили.



По его словам, с начала 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, реэкспорт сократился на 40%, и оживление рынка в ближайшие годы невозможно.



