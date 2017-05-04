На химпредприятии недалеко от Мадрида прогремел взрыв

2017-05-04 15:42 | www.oxu.az | 3

По меньшей мере пять человек пострадали в результате сильного взрыва и пожара в здании химической компании недалеко от испанской столицы, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Предприятие Requimsa расположено в промышленной зоне муниципалитета Арганда-дель-Рей испанской столицы. Данных о погибших пока не поступало. В настоящий момент в зоне взрыва наблюдается пожар.

Из соображений безопасности будет проведена эвакуация нескольких учебных центров, которые находятся недалеко от места инцидента. Его причины пока не уточняются.

Н.О.