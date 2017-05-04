Генсек FIG: Азербайджан за короткий срок показал невероятный прогресс в развитии гимнастики

2017-05-04 15:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан показал невероятный прогресс в развитии гимнастики, и я не знаю ни одной другой страны, которая бы сделала так много за такой короткий срок. Это комплимент и Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, и Первому вице-президенту страны, президенту Федерации гимнастики Мехрибан Алиевой, и вице-президенту Федерации Алтаю Гасанову, и всем тем, кто работает в этой организации.

Об этом в интервью Trend сказал генеральный секретарь Международной федерации гимнастики (FIG) Андре Гейсбюлер, который находится в Баку с целью участия в заседании исполкома FIG.

По его словам, заседания исполкома не так привлекательны, как Европейские игры или соревнования, которые организует FIG в Баку, как три Кубка мира – по художественной гимнастике, спортивной гимнастике и прыжкам на батуте, – состоявшиеся в этом году.

"Однако для FIG это ежегодное мероприятие ее законодательного органа очень важно, так как представляет собой, по сути, маленькую генассамблею гимнастических федераций мира. В его работе участвуют члены Исполкома и 40 человек из разных стран, всего порядка 60 участников. Главная задача – утверждение принятых за прошлый год изменений и бюджета на следующий год. Также выносятся на обсуждение все вопросы, связанные с техническими моментами, в частности все изменения в правилах принимаются здесь. Исполком выбирает также страны, которые будут хозяевами будущих мероприятий - следующего заседания исполкома и международных турниров FIG, избирает членов дисциплинарной комиссии. То есть, четыре основных направления нашей сегодняшней работы на заседании в Баку – это финансы, техническое регулирование, выбор места проведения важных соревнований и встреч, избрание членов дисциплинарной комиссии. Всего мы пробудем в Баку неделю. Обновленное руководство Федерации хочет изменений и улучшений в гимнастике, у него много идей. Но поменять все не так просто. У нас есть правила, большинство из которых действует на протяжении олимпийского цикла, некоторые могут меняться каждый год. Здесь, в Баку исполнительный комитет займется долгосрочным планированием. Будут запланированы технические изменения, которые мы будем обсуждать на совещании в следующем году. Структурные изменения, которые изменят структуру FIG до 2021 года, будут обсуждать на конгрессе в 2018 году. Нас ждет множество интересных долгосрочных дискуссий и решений, которые произойдут в этом году", - сказал генсек.

Гейсбюлер отметил, что впервые посетил Баку в 2003 году, когда здесь проходил первый Кубок мира по художественной гимнастике.

"Когда FIG одобрила проведение международных турниров в Азербайджане, было поставлено условие, что сначала в Баку должны пройти три Кубка мира, после чего будет разрешено организовать чемпионат мира по художественной гимнастике. Мне повезло, что я приезжал в Азербайджан три года подряд – в 2003-2005 годах, так как я мог увидеть, с чего начинала Федерация гимнастики Азербайджана, и могу теперь рассказать, какой путь был пройден до сегодняшнего дня. Азербайджан показал невероятный прогресс, и я не знаю ни одной другой страны, которая бы сделала так много за такой короткий срок. Это комплимент и Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, и Первому вице-президенту страны, президенту Федерации гимнастики Мехрибан Алиевой, и вице-президенту Федерации Алтаю Гасанову, и всем тем, кто работает в Федерации. Поэтому мы так рады находиться в Баку сейчас", - сказал генсек.

Он рассказал, что в самом начале сотрудничества FIG помогала Азербайджану с тренерами, и оказывала другую необходимую помощь, показывала, как правильно организовывать турниры.

"И сегодня эти инвестиции в азербайджанскую гимнастику вернулись к нам. Сегодня уже Азербайджан помогает всему миру, организуя прекрасные соревнования на высоком профессиональном уровне. Спортсмены, тренеры и спортивные функционеры обожают приезжать в Баку, потому что здесь созданы прекрасные условия, не говоря уже об уникальном бакинском гостеприимстве. FIG очень довольна, когда Азербайджан подает заявку на проведение Кубков мира, мы очень благодарны за это. Многие страны хотели бы организовать соревнования, но не имеют возможности из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, недостатка финансов или недостатка необходимых для проведения международных турниров знаний. В Азербайджане все это есть. Местная Федерация грамотно использует свой большой опыт и помогает этим опытом международному сообществу гимнастов", - сказал Гейсбюлер.

Он также выразил свое отношение к выдвижению генсека Федерации гимнастики Азербайджана Фарида Гаибова на пост президента Европейского гимнастического союза (UEG).

"Как генеральный секретарь FIG я не могу комментировать выборы, моя позиция должна быть нейтральной, чтобы международная Федерация не вмешивалась в работу континентального союза. Но я могу сказать, что Фарид Гаибов – мой хороший друг, и очень компетентный руководитель. Если он будет избран, то, я уверен, что он будет хорошим президентом UEG. Ничего другого добавить не могу", - сказал Гейсбюлер.

Он отметил, что Азербайджан проводит большую работу по популяризации гимнастики и привлечению в этот вид спорта молодежи.

"То, что делается сегодня Азербайджаном для привлечения людей в спортивные клубы, включая государственные инвестиции и мудрую политику Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, грандиозно, ведь азербайджанские дети с удовольствием идут и в гимнастику, и в другие виды спорта. Но в 1991-1993 годах, когда Азербайджан только обрел независимость, ситуация была иной, и мы до сих пор иногда сталкиваемся с тем, что ряду государств тяжело привлечь детей в спорт, причем не только в гимнастику. В современном обществе у детей столько возможностей, им интереснее видео, игры, а не спорт – это проблема всего общества. Когда правительство проводит грамотную политику, а национальная федерация мотивирует детей начать заниматься спортом, тогда они развиваются. А те, кому не удается этого сделать, их ситуация либо остается прежней, либо становится хуже, потому что у детей есть много альтернатив", - подытожил Гейсбюлер.

В Баку шестого мая начнет работу заседание Совета FIG. В его рамках третьего мая было проведено совещание президентской комиссии, а 4-5 числа проходят заседания исполнительного комитета. В Совете FIG примут участие свыше 70 представителей руководящих органов Федерации.

(Автор: Максим Цурков)