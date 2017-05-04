Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в открытии основного учебного корпуса АГУКИ
2017-05-04 17:06 | www.apa.az | 3
Сегодня состоялось открытие основного учебного корпуса Азербайджанского государственного университета культуры и искусств после капитального ремонта.
Как сообщает АПА, в открытии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
Министр образования Микаил Джаббаров и ректор университета, профессор Фарах Алиева проинформировали Мехрибан Алиеву об условиях, созданных в учебном корпусе после капитального ремонта.