Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в открытии основного учебного корпуса АГУКИ

2017-05-04 17:06 | www.apa.az | 3

Сегодня состоялось открытие основного учебного корпуса Азербайджанского государственного университета культуры и искусств после капитального ремонта.

Как сообщает АПА, в открытии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Министр образования Микаил Джаббаров и ректор университета, профессор Фарах Алиева проинформировали Мехрибан Алиеву об условиях, созданных в учебном корпусе после капитального ремонта.