Уникальное предложение от Бакинского Шопинг Фестиваля совместно с «Atelier Moscow» и Александром Тереховым

2017-05-04 17:10 | www.apa.az | 3

Бакинский Шопинг Фестиваль не перестает удивлять покупателей многочисленными сюрпризами. Теперь в рамках фестиваля можно воспользоваться услугами Atelier Moscow by Alexander Terekhov, главным дизайнером которого является известный во всем мире Александр Терехов.

Как передает АПА-Экономикс, Atelier Moscow Александра Терехова– это сплоченная команда опытных дизайнеров, конструкторов и портных, которая предлагает услуги по созданию оригинальных и уникальных изделий любой сложности, от эксклюзивных кутюрных свадебных и вечерних платьев до классических костюмов и повседневной одежды.

Только 2 дня - 5 и 6 мая в рамках Бакинского Шопинг Фестиваля покупателям предоставляется уникальная возможность – лично пообщаться с командой Atelier Moscow, которая прибудет в Баку, и сделать индивидуальный заказ в соответствии с любыми пожеланиями!

Торопитесь пообщаться с представителями Atelier Moscow и сделать заказ по адресу Fashion Pavilion Бакинского Шопиниг Фестиваля, расположенного в торговом центе Globus Plaza по адресу Тбилисский проспект, 27 (Barkers Baku).

Работа ателье включает в себя: разработку индивидуального эскиза, предоставление образцов материалов, сопровождение изготовления изделия с момента выбора ткани до выдачи готового наряда.

Аtelier Moscow сотрудничает с лучшими европейскими поставщиками тканей, фурнитуры и аксессуаров. По желанию клиента ателье может осуществить ручную вышивку с использованием различных материалов, а также разработать и изготовить эксклюзивный принт для ткани с последующим производством на фабриках в Европе.

В Atelier Moscow можно заказать пошив любой модели из коллекций Alexander Terekhov по индивидуальным меркам. Кроме того, ателье работает и с самыми маленькими клиентами, предлагая пошив детских вещей любой сложности, в том числе и моделей из коллекций Alexander Terekhov Kids.

Ежегодный Бакинский Шопинг Фестиваль пройдет в этом году в Баку с 10 апреля по 10 мая. Следующий фестиваль будет проведен в октябре этого года. Согласно Указу и директиве Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 1 сентября 2016 года, в Стратегической дорожной карте по развитию специализированной туристической промышленности ежегодное проведение и организация торговых фестивалей поручается Бюро Конгрессов при Министерстве культуры и туризма Азербайджана.