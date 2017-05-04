Азербайджан продал 10 тонн золота

2017-05-04 16:00 | www.oxu.az | 3

В сентябре-декабре 2016 года Азербайджан осуществил продажу 10,2 тонн или 322 тыс. 784 унций золота.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, согласно майскому отчету World Gold Council (Всемирный золотой совет) в сентябре страна продала 1 тонну (31 645 унций), в октябре - 4,2 тонны (132 911 унций), в ноябре - 3 тонны (94 937 унций), в декабре - 2 тонны (63 291 унция) золота.

В итоге Азербайджан занял 62-е место в мире по запасам золота. Золотые резервы Азербайджана составляют 12,1% совокупных резервов страны.

Напомним, что Государственный нефтяной фонд (SOFAZ) опроверг информацию World Gold Council от 10 марта о продаже Азербайджаном золотых резервов.

Как сообщили в структуре, общий объем купленного фондом золота составил 30,2 тонны:

«Купленное золото привезено в Азербайджан и хранится в Центробанке.

Начиная с прошлого года золотые запасы постепенно переносятся из хранилища ЦБА в хранилище SOFAZ.

Информация о продаже фондом золота не соответствует действительности. В настоящее время Фонд не планирует никаких продаж запасов».

У.А.

