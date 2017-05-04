Бакинский форум с каждым годом становится все эффективнее и значимее - британский профессор

2017-05-04 16:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проводимый в Баку IV Всемирный форум межкультурного диалога имеет важное значение для мира, сказал в четверг Trend исполнительный директор Центра доверия, мира и социальных отношений британского университета Coventry, профессор Майкл Харди.

Он отметил, что проводимый уже в четвертый раз Бакинский форум с каждым годом становится все эффективнее и значимее. «Сегодня очень важно наладить диалог между различными культурами. С момента инициации этого Форума азербайджанской стороной я присоединился к этому процессу, и он вносит важный вклад в налаживание межкультурного диалога», - сказал Харди.

Профессор напомнил, что Азербайджан расположен на стыке Запада и Востока, Юга и Севера. «Это очень важная географическая позиция, и она помогает собрать у себя большое число различных культур. С этой точки зрения проведение такого Форума может принести большую пользу Азербайджану», - отметил Харди.

В Баку стартовал IV Всемирный форум по межкультурному диалогу посвященный теме - «Развитие межкультурного диалога: человеческая безопасность, новые возможности для мира и устойчивого развития».

В рамках форума, который продолжится до 6 мая, сегодня проводится второй академический форум кафедр ЮНЕСКО по межкультурному и межрелигиозному диалогу, а также третье заседание Международной сети онлайн-платформы «Шелкового пути» ЮНЕСКО.

По предложению азербайджанской стороны в рамках форума впервые будут проведены заседание высокого уровня международных организаций и министериал мирового форума.

На форуме будут проведены сессии и мероприятия, которые охватят темы человеческой безопасности, устойчивого развития, миграции, межкультурного и межрелигиозного диалога, борьбы с экстремизмом, отношения к беженцам и мигрантам, роли молодежи и образования в межкультурном диалоге, продовольственной безопасности.

Во Всемирном форуме участвуют вице-президент Болгарии, генеральные секретари ЮНЕСКО, ИСЕСКО, ОИС, ОЧЭС, Международного центра по изучению исламской истории, искусства и культуры (ИРСИКА), Арабского магрибского союза, Союза сотрудничества тюркоязычных государств и ТЮРКСОЙ. В работе форума также принимают участие президент и первая леди Мали, первые леди Эфиопии и Руанды, министры культуры Турции, России, Грузии, Катара, Македонии, Египта, Эфиопии, Ирака, Южного Судана, Судана, Мавритании, Черногории, Сейшельских островов, Таджикистана и Кении.

Форум организуется уже в четвертый раз в рамках инициативы «Бакинский процесс», выдвинутой в 2008 году Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)