NASA показало на видео космическое «цунами» – ВИДЕО
2017-05-04 16:10 | www.oxu.az | 3
NASA обнародовало на YouTube-канале видео, в котором показано космическое «цунами».
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на korrespondent.net, гигантская волна горячего газа была запечатлена в скоплении Персея.
Кадры предварительно были обработаны на компьютере. Астрономы, изучившие их, заявляют о том, что волна по размерам превосходит весь Млечный Путь в два раза.
Что касается природы появления волны, то ученые склоняются к версии о соединении скопления галактик.
По подсчетам астрономов размер «цунами» достиг 200 тысяч световых лет. При этом волна появилась миллиарды лет назад.
И.Н.