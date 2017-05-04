NASA показало на видео космическое «цунами» – ВИДЕО

2017-05-04 16:10 | www.oxu.az | 3

NASA обнародовало на YouTube-канале видео, в котором показано космическое «цунами».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на korrespondent.net, гигантская волна горячего газа была запечатлена в скоплении Персея.

Кадры предварительно были обработаны на компьютере. Астрономы, изучившие их, заявляют о том, что волна по размерам превосходит весь Млечный Путь в два раза.

Что касается природы появления волны, то ученые склоняются к версии о соединении скопления галактик.

По подсчетам астрономов размер «цунами» достиг 200 тысяч световых лет. При этом волна появилась миллиарды лет назад.

И.Н.