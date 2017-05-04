Роскошная жизнь 14-летнего убийцы – ФОТО + ВИДЕО

2017-05-04 16:17 | www.oxu.az | 3

Как сообщалось, вчера около 16:00 автомобиль марки Porsche с государственным номерным знаком 99-BS-999, управляемый жителем Баку Агали Фараджовым, сбил насмерть 24-летнюю гражданку Грузии Хаялу Мамедову.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на qaynarinfo.az, владелец автомобиля зарегистрирован в Instagram под ником «alik_999», в котором выкладывает фотографии своей роскошной жизни.

Также отметим, что погибшая Хаяля Мамедова была матерью двоих детей.

Сайт утверждает, что недавно Агали Фараджов поехал против движения на своем Porsche.

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A.M.