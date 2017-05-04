Азербайджанский Xalq Bank стимулирует безналичные платежи

2017-05-04 16:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С целью стимулирования безналичных платежей ОАО Xalq Bank объявило о запуске очередной тиражной лотереи «Оплата картой Xalq Bank выгодна».

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, все владельцы карт Xalq Bank при осуществлении безналичной операции от 10 манат (или эквивалент в другой валюте) становятся участниками лотереи, действующей с 1 мая текущего года по 10 января 2018 года. За каждую оплату от 10 манат через POS-терминал Xalq Bank, владелец карты получает два, при оплате посредством терминалов других банков – один электронный билет. Информацию о количестве электронных билетов клиенты могут отслеживать на сайте www.xalqbank.az.

По условиям лотереи победителями еженедельного тиража и обладателями билетов на киносеанс в сети кинотеатров Sinema Plus становятся трое участников, совершивших большее количество безналичных операций. Главные призы будут разыгрываться ежемесячно, путем программы случайного выбора победителя. Каждый месяц будут определяться два победителя, один из которых получит путевку на двоих в центр отдыха и туризма “Sakit Göl” в Шамахе, а другому - будет вручен главный приз – купон на зарубежную туристическую поездку, стоимостью 500 манат.

Каждый участник лотереи может получить только один вид приза из разыгрываемого фонда тиража. В лотерее участвуют все карты Xalq Bank.

Пластиковые карты Xalq Bank можно получить в любом из филиалов банка. Карты Visa Electron/MC Debit, Visa Classic/MC Standard, Visa Gold/MC Gold и Visa İnternet предоставляются бесплатно. Более подробную информацию о пластиковых картах, кампаниях и сети POS -терминалов банка можно получить на сайте www.xalqbank.az или по телефону Информационной службы 138.