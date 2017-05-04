TAP подтвердил сотрудничество с DESFA по обслуживанию трубопровода

2017-05-04 16:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP) и греческий оператор газовой сети DESFA подтвердили участие второго в обслуживании трубопровода на греческой территории, говорится в сообщении, размещенном в четверг на официальном сайте DESFA.

Президент и исполнительный директор DESFА Сотирис Никас и управляющий директор TAP Ян Брэдшоу в ходе встречи также подтвердили роль DESFA в обучении и передаче технических "ноу-хау" албанской ALBGAZ, а также в эксплуатации и поддержке TAP в Албании посредством создания компании DESFA-ALBGAZ.

На встрече присутствовали также менеджер TAP по Греции Рикард Скуфиас, а также высокопоставленные руководители обеих компаний.

В ходе встречи стороны обсудили трехстороннее сотрудничество между DESFA, TAP и ALBGAZ, а также график реализации имеющихся соглашений.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

Фото - ©Trans Adriatic Pipeline