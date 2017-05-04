Прибыль Центробанка сократилась в 14 раз

2017-05-04 17:32 | www.apa.az | 3

Активы Центробанка Азербайджана в 2016 году выросли на 35,1% и составили 25 млрд. 564,063 млн. манатов. Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в аудиторском отчете компании PricewaterhouseCoopers Azerbaijan.

Касаясь структуры активов ЦБА, доля наличных средств в активах составляет 5 млрд. 885,213 млн. манатов (+1,7%), доля инвестиций в инвестиционные ценные бумаги - 10 млрд. 522,619 млн. манатов (+2,8 раза), доля инвестиций в торговые ценные бумаги - 4 млрд. 212,232 млн. манатов (+50,3%).

Объем кредитов, выделенных ЦБА на 1 января 2017 года нерезидентам, составил 4 млрд. 61,362 млн. манатов (-30,1%) olub.

Обязательства Центробанка к концу прошлого года достигли 19 млрд. 691,594 млн. манатов (+46,3%).

Уставный капитал ЦБА составил 500 млн. манатов. Наряду с этим, капитал регулятора вырос на 7,4% и составил 5 млрд. 872,469 млн. манатов.



Чистая прибыль ЦБА в прошлом году сократилась в 13,8 раза, до 401,664 млн. манатов. отметим, что ЦБА завершил 2015 год с прибылью 5 млрд. 531,12 млн. манатов.