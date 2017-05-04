«Азерэнержи» привлекает крупный кредит для погашения долгов

2017-05-04 16:26 | www.oxu.az | 3

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ОАО «Азерэнержи» на уровне «BB+», краткосрочный рейтинг - на уровне «B», прогноз по кредитному рейтингу «негативный».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, оценка рейтинга «Азерэнержи» на уровне суверенного рейтинга отражает тесные связи оператора с государством – к началу 2016 года около 91% просроченной задолженности компании было гарантировано министерством финансов.

«Учитывая неустойчивый автономный профиль ОАО «Азерэнержи», мы ожидаем, что оно получит государственные гарантии для любого нового, в настоящее время незапланированного, долга. Государственные гарантии по долгам оператора включаются в долг правительства, и правительство имеет достаточно ресурсов для выполнения своих обязательств перед «Азерэнержи» и его кредиторами. Мы предполагаем, что доля долга, гарантированного государством, останется довольно стабильной в течение 2016-2018 годов», - отмечается в прогнозе.

Fitch не ожидает каких-либо существенных изменений в правовых связях «Азерэнержи» с государством в обозримом будущем, так как в настоящее время никаких планов приватизации «Азерэнержи» нет:

«Государство также продолжало предоставлять долевые инъекции на общую сумму около 970 млн манатов в 2009-2015 годах, чтобы частично финансировать свою инвестиционную программу (около 47% общего объема капитальных вложений за этот период). Мы ожидаем, что инвестиционные проекты будут по-прежнему финансироваться за счёт средств государственного бюджета. Кроме того, государство обеспечит долевые инъекции на 172 млн долларов и 204 млн евро, чтобы помочь компании погашать свои кредиты».

Fitch считает, что государство будет также оказывать помощь «Азерэнержи» в погашении просроченной задолженности перед SOCAR, а также выделит кредит на 360 млн манатов для налоговых выплат.

У.А.

