Поднимут ли цены на электричество и газ в Азербайджане?
2017-05-04 16:40 | www.oxu.az | 3
70% совокупных обязательств ОАО «Азерэнержи» выражены в иностранной валюте, по этой причине госкомпания зависит от колебаний курса.
Как передает Oxu.Az, об этом говорится в информации рейтингового агентства Fitch.
Сообщается, что большинство зарубежных обязательств ОАО выражено в евро, долларах США и японских йенах.
«Поступления компании совершаются в национальной валюты, что еще больше увеличивает зависимость от валютного курса», - подчеркивается в информации.
Согласно статистике Fitch, после девальвации маната долг «Азерэнержи» вырос с 1,5 млрд до 2,4 млрд долларов. После девальвации правительство инвестировало в капитал «Азерэнержи», что частично покрыло обязательства госкомпании.
Сообщается, что финансовые показатели и ликвидность «Азерэнержи» ослабли. Основная причина – девальвация маната:
«Девальция стала причиной роста внешнего долга и появления несбалансированного механизма в назначении тарифов.
С 16 ноября прошлого года тарифы на природный газ выросли примерно на 50%. Хотя тарифы на электроэнергию в июне прошлого года выросли на 5%, а в конце ноября – дополнительно на 33%. По информации «Азерэнержи», роста тарифов на электроэнергию и газ не ожидается».