Поднимут ли цены на электричество и газ в Азербайджане?

2017-05-04 16:40 | www.oxu.az | 3

70% совокупных обязательств ОАО «Азерэнержи» выражены в иностранной валюте, по этой причине госкомпания зависит от колебаний курса.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в информации рейтингового агентства Fitch.

Сообщается, что большинство зарубежных обязательств ОАО выражено в евро, долларах США и японских йенах.

«Поступления компании совершаются в национальной валюты, что еще больше увеличивает зависимость от валютного курса», - подчеркивается в информации.

Согласно статистике Fitch, после девальвации маната долг «Азерэнержи» вырос с 1,5 млрд до 2,4 млрд долларов. После девальвации правительство инвестировало в капитал «Азерэнержи», что частично покрыло обязательства госкомпании.

Сообщается, что финансовые показатели и ликвидность «Азерэнержи» ослабли. Основная причина – девальвация маната:

«Девальция стала причиной роста внешнего долга и появления несбалансированного механизма в назначении тарифов.

С 16 ноября прошлого года тарифы на природный газ выросли примерно на 50%. Хотя тарифы на электроэнергию в июне прошлого года выросли на 5%, а в конце ноября – дополнительно на 33%. По информации «Азерэнержи», роста тарифов на электроэнергию и газ не ожидается».

У.А.

