Il Giornale: Италия, как председатель ОБСЕ, сможет оказать сильное давление по вопросу Нагорного Карабаха

2017-05-04 16:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Визит министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Италию говорит об очень хороших отношениях между двумя странами, пишет в статье, опубликованной авторитетным итальянским изданием “Il Giornale” ведущий научный сотрудник мозгового центра “Il Nodo Di Gordio” Андреа Марчильяно.

«Визит министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в конце апреля был важным не только потому что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между официальными Римом и Баку, но и, прежде всего, потому, что эти отношения сегодня являются стратегически важными как с экономической, так и с политической точек зрения», - пишет автор.

Действительно, в последние годы все больше укрепляются отношения, основанные на сотрудничестве, Италия и Азербайджан выстроили прочные отношения на основе общих интересов, чему, в том силе, способствовало взаимное понимание культуры двух народов, которое будет иметь большое значение в ближайшем будущем, пишет Марчильяно.

«Баку смотрит на Италию с большим интересом по нескольким причинам. Наша страна действительно является «культурной витриной» мирового класса. Этот аспект является основой той мягкой силы (Soft Power), посредством которой Италия может играть важную роль на мировой геополитической арене. И значительное присутствие Азербайджана на Венецианском биеннале в этом году с двумя выставками, курируемых Эмином Мамедовым и Мартином Ротом, является ярким тому свидетельством. Молодая Азербайджанская Республика ставит перед собою цель повысить осведомленность о своей собственной культуре и истории на международном уровне, что является ключом для понимания реальности страны, которая состоит из мозаики народов и цивилизаций, сосуществующих на основе принципов культурной и религиозной терпимости», - говорится в статье.

Кроме того, пишет автор, Италия и Азербайджан объединены общим жизненно важным связующим звеном с евро-средиземноморским регионом, а Южный Кавказ - как с географической, так и с исторической точек зрения - является его бастионом на востоке, как показано в древнегреческих мифах.

Азербайджан является не только одним из крупнейших производителей нефти и газа, но и стратегическим центром Шелкового пути – сети автомобильных и железных дорог, трубопроводов и мультимедийных сетей, которые объединяют весь юг Евразийского региона и которые должны сформировать ядро новой «зоны процветания и торговли», которая простирается от Китая до берегов Италии, пишет Марчильяно.

Отсюда исходит в том числе важность такого проекта, как Трансадриатический трубопровод, который в ближайшее время должен начать транспортировать газ с азербайджанского газового месторождения до итальянского региона Апулия, говорится в статье. Стратегический проект, который не только обеспечит энергией итальянскую промышленность - которая, кстати, может представлять большую возможность для возрождения Юга - но и превратит Италию в стратегический центр распределения газа на всей территории Южной Европы, пишет автор.

Это позволит Италии сделать шаг от обычного импортера - и, следовательно, зависимого - в страну распределяющую с экономическими и политически важными последствиями в рамках ЕС. Движение против TAP, которое использует благовидные предлоги охраны окружающей среды, на самом деле преследует международные интересы, в рамках которых третьи силы хотели бы продолжать сохранять Италию в состоянии подчиненности, пишет автор.

«Также должно быть отмечено, что Азербайджан выбрал нашу страну в качестве терминала и распределителя собственного газа в силу глубоких дипломатических и культурных связей, при этом имея альтернативные предложения», - пишет Марчильяно.

И наконец, тот факт. что Рим будет председательствовать в 2018 году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), имеет очень важное значение для Баку, говорится в статье.

Италия всегда выступала - на всех уровнях - в пользу международного посредничества по болезненному вопросу Нагорного Карабаха в целях восстановления мира в Кавказском регионе, пишет автор.

Рим выступал за посредничество с предоставлением гарантий для армянского меньшинства в Нагорном Карабахе, с сохранением суверенитета Азербайджана над территориями, в настоящее время оккупированными вооруженными силами Республики Армения, пишет автор.

«Опосредованное, уравновешенное, свободное от давления международного лобби решение с конкретной гуманитарной целью – дать возможность более чем одному миллиону азербайджанских беженцев вернуться в свои дома, и тем самым погасить опасный очаг напряженности и конфликтов в стратегическом для мирового баланса регионе, коим является Кавказ. Позиция которая, к сожалению, до сих пор остается без внимания Минской группы, которая на самом деле не в состоянии предпринять какие-либо действия. Очевидно, что Италия, находясь в качестве председателя ОБСЕ, сможет наконец оказать сильное «моральное давление» по этому вопросу. Это могло бы способствовать сильному оживлению роли нашей страны на сцене большой международной политики», - пишет Марчильяно.

(Автор: Эльмира Таривердиева)