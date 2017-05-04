Премьер Турции посетит Молдову

2017-05-04 16:28 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пятого мая посетит Молдову с двухдневным официальным визитом по приглашению премьера Молдовы Павла Филипа, говорится в четверг в сообщении пресс-службы правительства Турции.

В ходе переговоров с представителями молдавских властей Йылдырым обсудит новые возможности двустороннего сотрудничества в 25-ю годовщину установления дипломатических отношений между Турцией и Молдовой. Также планируется подписать ряд соглашений, касающихся различных сфер двустороннего сотрудничества.

В ходе визита запланированы встречи Йылдырыма с президентом Молдовы Игорем Додоном, премьером страны Павлом Филипом и спикером парламента Андрианом Канду.

Йылдырым примет участие в турецко-молдавском бизнес-форуме, а также посетит Гагаузию и выступит на IV Всемирном конгрессе гагаузов.

Кроме того, премьер примет участие в церемонии открытия нового здания посольства Турции в Кишиневе и ряда зданий, построенных при поддержке турецких компаний.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Ирина Парфёнова)

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