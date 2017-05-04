Уровень бедности среди вынужденных переселенцев в Азербайджане сократился в шесть с лишним раз - вице-премьер

2017-05-04 16:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В результате принятых в Азербайджане мер, за последние 13 лет уровень бедности среди вынужденных переселенцев сократился с 75 до 12 процентов.

Об этом говорится в статье вице-премьера Азербайджана, председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, заместителя председателя правящей партии «Ени Азербайджан» Али Гасанова, опубликованной в четверг в газете «Азербайджан».

Али Гасанов отмечает, что на решение проблем беженцев и вынужденных переселенцев международными финансовыми структурами и действующими в стране международными гуманитарными организациями было израсходовано 1,4 миллиардов манатов.

«С целью улучшения инфраструктуры объектов, в которых временно компактно поселились вынужденные переселенцы, на основании заключенного между правительством Азербайджана и Всемирным банком кредитного соглашения, было реализовано 910 микропроектов на 85,6 миллионов манатов. Результатами этих проектов воспользовалось 610 тысяч человек. Вместе с тем, 11 тысячам вынужденных переселенцев были выданы микрокредиты на 7,7 миллионов манатов», - говорится в статье. С целью финансирования инвестиционных проектов свыше двух тысяч вынужденных переселенцев в Азербайджане за последние 13 лет получили по линии Национального фонда поддержки предпринимательства льготные кредиты на общую сумму 40 миллионов манатов», - говорится в статье.

В статье также затронут вопрос возвращения вынужденных переселенцев в освобожденное от оккупации село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района. Вице-премьер отметил, что полное решение социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев непосредственно связано с их безопасным и достойным возвращением к родным очагам.

«В настоящее время в селе Джоджуг Марджанлы зарегистрировано 400 домашних хозяйств и 1428 жителей. Более 200 из этих семей, временно поселившихся в 17 различных городах и районах республики, выразили желание вернуться в свои дома», - говорится в статье.

По словам вице-премьера, урегулирование конфликта затягивается по причине неконструктивной позиции Армении.

«Однако, вынужденные переселенцы уверенно смотрят в будущее и живут с надеждой. Достойный ответ азербайджанской армии на очередную провокацию врага в апреле 2016 года, возвращение важной стратегической высоты Лелетепе еще более повысило эту уверенность», - говорится в статье.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)