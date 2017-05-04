Абульфас Гараев: «Всемирный форум межкультурного диалога превращается в мировой процесс»

2017-05-04 17:52 | www.apa.az | 2

«Благодарю участников мероприятия за поддержку Бакинского процесса».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции в связи с IV Всемирным форумом межкультурного диалога сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев. Он отметил, что Всемирный форум межкультурного диалога превращается в мировой процесс, увеличение числа организаций-партнеров также демонстрирует это: «Участие Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в качестве одного из организаторов Форума в этом году также важный факт. Верю, что в течение двух дней участники мероприятия смогут убедиться в том, что азербайджанская кулинария вкусная и безопасная».

Министр отметил, что IV Всемирный форум межкультурного диалога отличается от предыдущих форумов рядом моментов: «Впервые в рамках Всемирного форума межкультурного диалога предусмотрено проведение заседания международной организации высокого уровня.

Верим, что первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева примет участие в работе форума. В этом году по инициативе Азербайджана и UNESCO будет организовано собрание, посвященное вопросам борьбы с экстремизмом. В рамках форума встретятся министры культуры и туризма. Ожидается проведение специальной сессии в связи с продовольственной безопасностью, в ходе которой предусматривается выступление вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Кроме того, в рамках форума будет проведено заседание представителей парламентов разных стран мира. В рамках форума будет учреждена специальная награда».



Министр также добавил, что завтра в Баку приедет генеральный секретарь UNESCO Ирина Бокова. А.Гараев напомнил, что в проведенном в 2011 году первом форуме приняли участие представители около 40 стран: «В этом году в форуме предусматривается участие представителей около 120 стран, 50 международных организаций и 50 НПО. Все это показывает, какое внимание международного сообщества сосредоточено на этом форуме. Впервые форум будет в системе онлайн транслироваться по телевидению ООН и на веб-странице организации».