Насир Абдулазиз Аль-Насер: «Альянс цивилизаций ООН доволен сотрудничеством с Азербайджаном»

2017-05-04 17:52 | www.apa.az | 2

«Альянс цивилизаций ООН доволен сотрудничеством с Азербайджаном».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции в рамках IV Всемирного форума межкультурного диалога сказал верховный представитель ООН по Альянсу цивилизаций Насир Абдулазиз Аль-Насер.

По его словам, межкультурным диалогом можно добиться мира: «С этой точки зрения «Бакинский процесс» важен. Межкультурный диалог является необходимым элементом. Усиление межкультурного диалога послужит борьбе с экстремизмом. На форуме будут выдвинуты ряд предложений и инициатив, объявлены награды. Учреждение награды – значимая инициатива. Я осведомлен о роли Азербайджана в межкультурном и межрелигиозном диалоге».

