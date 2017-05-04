Названы нерабочие дни в июне

2017-05-04 17:04 | www.oxu.az | 2

В этом году праздник Рамазан и День Вооруженных сил Азербайджана приходятся на один день, поэтому в июне будет дополнительный нерабочий день.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, 26 июня отмечается День Вооруженных сил, а 26-27 июня – праздник Рамазан. В связи с этим 26 и 27 июня являются нерабочими. Из-за попадания двух праздников на один день среда 28 июня тоже будет нерабочим днем.

Таким образом, в июне 5 дней подряд (24, 25, 26, 27 и 28 июня) будут нерабочими.

A.M.

