МИД Турции выразил соболезнования Ирану в связи со взрывом на шахте

2017-05-04 16:33 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - МИД Турции выразил соболезнования народу и правительству Ирана в связи со вчерашним взрывом на шахте в провинции Голестан, говорится в четверг в сообщении внешнеполитического ведомства.

«Глубоко опечалены известием о множестве погибших и раненых в результате взрыва, произошедшего на шахте в провинции Голестан на северо-востоке Ирана. Выражаем соболезнования народу и правительству Ирана и желаем скорейшего выздоровления раненым. Надеемся, что шахтеры в скором времени будут извлечены из-под завалов», - говорится в заявлении МИД.

Кроме того, отмечается, что Турция готова оказать любую помощь Ирану в случае необходимости.

Взрыв в угольной шахте произошел в среду днем неподалеку от города Азадшахр в провинции Голестан. В результате инцидента погибли 35 человек, продолжается операция по спасению 35 шахтеров, оставшихся под завалами после взрыва.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Ирина Парфёнова)

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