В связи с Играми исламской солидарности в Минздраве создан штаб, который будет работать круглосуточно

2017-05-04 18:00 | www.apa.az | 2

Как сообщили АПА в пресс-службе Минздрава, с целью своевременного оказания необходимых медицинских услуг участникам и гостям Игр, а также оперативного решения проблем, которые может возникнуть в период Игр, в Министерстве здравоохранения создан штаб. Этот штаб будет функционировать круглосуточно. Для гостей и участников спортивных соревнований подготовлена и размещена на веб-странице Министерства здравоохранения информация в связи с вопросами здравоохранения.

Во всех медицинских учреждениях созданы необходимые условия для работы в усиленном режиме по оказанию медицинских услуг на высоком уровне прибывшим в нашу страну спортсменам и гостям.