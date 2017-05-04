Министр: «Мы приглашали на форум и Армению»

2017-05-04 18:02 | www.apa.az | 2

«Все участники форума знают о нагорно-карабахском конфликте. Мы посредством международных организаций приглашали и Армению на форум. К сожалению, Армения пока не готова к таким обсуждениям».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции в связи с IV Всемирным форумом межкультурного диалога сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев. По его словам, межкультурный диалог может сыграть важную роль в решении проблем: «Азербайджан готов к такому диалогу. Мы хотим, чтобы проблемы в мире решались посредством взаимных соглашений, мирным путем. Но если какое-либо государство не соблюдает резолюции Совбеза ООН, это говорит о его неготовности к диалогу. На форуме будут проведены серьезные обсуждения в связи с ролью межкультурного диалога».