Мехрибан Алиева на открытии Университета культуры и искусства – ФОТО

2017-05-04 17:10 | www.oxu.az | 2

Сегодня состоялось открытие основного учебного корпуса Азербайджанского университета культуры и искусства после капитального ремонта.

Как передает Oxu.Az, в церемонии открытия приняла участие первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Министр образования Микаил Джаббаров и ректор университета, профессор Фарах Алиева проинформировали Мехрибан Алиеву о созданных в университете после ремонта условиях.

Н.О.

