Цена на нефть Brent упала ниже 50 долларов

2017-05-04 17:17 | www.oxu.az | 2

Нефть эталонной марки Brent опустилась в цене до менее 50 долларов за баррель впервые с 22 марта на опасениях по поводу роста добычи в США, продолжающегося 11 недель подряд.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, контракт на нефть Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE Futures к 16:06опустился до 49,88 долларов за баррель.

Отмечается, что следующий минимум, 49,71 долларов за баррель, станет рекордным с 30 ноября прошлого года, когда ОПЕК сообщила о достижении соглашения об ограничении добычи.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени до 46,87 долларов за баррель.

У.А.

