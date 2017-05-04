В БГУ почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

2017-05-04 16:41 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В четверг в Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие, посвященное 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Открывая мероприятие вступительным словом, ректор, академик Абель Магеррамов, отмечая исторические заслуги общенационального лидера перед Родиной и народом, сказал, что стратегия развития великого лидера помогла Азербайджану достичь успехов во всех областях жизни, и страна превратилась в сильное государство.

По словам ректора БГУ, достижения в развитии демократии, строительстве правового государства и гражданского общества основываются на фундамент, сформированный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Академик Абель Магеррамов отметил, что результатами успешной политики Президента Ильхама Алиева стали усиление национально-нравственного, культурного и научно-интеллектуального потенциала народа.

На мероприятии с докладом выступил заместитель премьер-министра, заместитель председателя и исполнительный секретарь Партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов, который осветил деятельность Гейдара Алиева в деле государственного строительства, реализации внутренней и внешней политики страны.

Затем на мероприятии выступили заведующие кафедрами – академик Васим Мамедалиев и профессор Иззет Рустамов, которые поделились своими воспоминаниями об общенациональном лидере.

Мероприятие завершилось массовым принятием в ряды правящей партии сотрудников и студентов БГУ.