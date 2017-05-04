В Азербайджане выросло число выпускников, получивших «отлично» на экзаменах - министр

2017-05-04 16:47 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в прошлом году число выпускников XI классов, получивших отметку «отлично» по всем трем предметам на выпускных экзаменах, выросло с 6,8 до 8,8 процента.

Об этом говорится в статье министра образования Микаила Джаббарова, опубликованной в газете «Азербайджан» в четверг.

По его словам, число выпускников XI классов, получивших удовлетворительную оценку по всем трем предметам, в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на два процента и составило 65 процентов от общего числа.

Министр добавил, что в 2012 году число выпускников IX классов, получивших положительные оценки по всем предметам на экзамене, составляло 50,2 процента, а в 2016 году возросло до 67,2 процента, что говорит о том, что за последние четыре года результаты выпускников улучшились на 17 процентов.

«Число выпускников, получивших оценку «отлично» в 2015 году, составило семь процентов, а в 2016-м - 9,2 процента», - говорится в статье.

По словам министра, число студентов, получивших право получать образование в рамках «Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом в 2007-2015 годах», достигло 3558 человек, до сегодняшнего дня в рамках госпрограммы 1470 человек стали выпускниками иностранных вузов.

«Эти выпускники получили образование в самых ведущих университетах мира в сферах медицины, инженерии, ИКТ, сельского хозяйства, туризма и других важных для нашей страны областях. 95 процентов выпускников работают по своей специальности, пять процентов – осуществляют деятельность в другой сфере. 60 процентов выпускников работают в частном, 40 процентов - в государственном секторе», - говорится в статье.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)